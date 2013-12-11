На Майдане и возле КГГА - 25 тысяч протестующих, "Беркут" покидает площадь

Сейчас на Майдане Незалежности и возле здания Киевской городской государственной администрации собрались уже 25 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил со сцены на Майдане один из участников митинга.

Сейчас со сцены звучит украинская музыка.

Бойцы спецподразделения “Беркут” массово покидают свои посты на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, внезапно они начали уходить с Майдана, в частности, в сторону Европейской площади.

Часть из них сели в автобусы, которыми перекрыта улица Крещатик возле Дома профсоюзов

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Толпа встретила их отступление одобрительными возгласами, свистом и скандированием: “Прощайте!”.

Корреспондент УНИАН, который стоял возле одного из начальников милиции, услышал, как тот сказал: “Нам сказали уходить, сейчас следуют соответствующие команды”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Сегодня около 9 часов утра бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание КГГА.

Митингующие начали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА, вход в которую заблокирован тремя автобусами “беркутовцев”.

Пока еще спецназовцы отступили.

Между тем митингующие не пропустили еще два автобуса “Беркута”, которые следовали к зданию КГГА.