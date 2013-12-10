Две трети протестующих вышли на митинг из-за разгона Евромайдана - опрос

70% участников акции гражданского протеста вышли на Майдан Незалежности из-за жестокого избиения участников Евромайдана 30 ноября и только 5% - на призыв оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Фонда “Демократические инициативы имени Илько Кучерива” Ирина Бекешкина, представляя результаты социологического исследования.

По ее словам, “среди мотивов, которые побудили людей выйти на Майдан, тремя наиболее распространенными оказались: жестокое избиение демонстрантов на Майдане в ночь на 30 ноября (70%), отказ Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (53,5%) и стремление изменить жизнь в Украине (50%), достаточно выраженными оказались также стремления изменить власть в Украине (39%). Призывы оппозиции были стимулом для 5% участников и столько же вышло на Майдан, стремясь отомстить власти за все, что она творит”.

Респонденты указали свои главные требования к власти.

«Освобождение арестованных участников Майдана и прекращение репрессий — 58%, отставка правительства — 51%, отставка Виктора Януковича и проведение досрочных президентских выборов — 49,5%», - сказала Бекешкина.

По ее словам, чуть более половины участников Майдана (51%) согласны с предложением провести круглый стол с участием представителей власти, оппозиции и общественных лидеров при посредничестве международных организаций.

Также опрос показал, что 74% респондентов готовы прекратить акцию только в случае выполнения всех требований Майдана. Разочарование в лидерах заставит уйти 7,5% людей, репрессии — 6% и холод — 2%.

Кроме того, по данным исследования, в акции на Майдана Незалежности принимает участие одинаковое количество киевлян и приезжих, 20% участников Майдана - с юга и востока Украины. Абсолютное большинство участников Майдана — 92% - не являются членами ни одной из партий, общественной организации или движения. Членами партии являются только 4%.

В социально-демографической структуре участников Майдана мужчин 56%, женщин соответственно 44%, средний возраст участников Майдана - 36 лет.

По образовательному уровню на Майдане преобладают люди с высшим образованием (64%), со средним и средним специальным — 22%, не имеют высшего образования — 13%, имеют неполное среднее – менее 1%.

Опрос участников акции, которая продолжается на Майдане Незалежности, проводился 7 и 8 декабря 2013 года Фондом “Демократические инициативы имени Илько Кучерива” и Киевским международным институтом социологии. Всего было опрошено 1037 респондентов (375 — 7 декабря и 662 — 8 декабря) по методике, которая обеспечивала случайную выборку участников Майдана.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек.

Акции протеста продолжаются.

Оппозиция выдвинула власти ряд требований: наказать виновных в избиении граждан 30 ноября и 1 декабря, возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко, отправить в отставку правительство Николая Азарова, провести досрочные парламентские и президентские выборы, освободить всех политических заключенных.