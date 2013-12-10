Милиция опять не обнаружила взрывчатку в "заминированных" станциях метро
22:53, 10 декабря 2013Политика
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Сотрудники взрывотехнической службы не обнаружили никаких опасных предметов на станциях "Крещатик" и "Майдан Незалежности" киевского метрополитена, которые сегодня в пятый раз за последние двое суток по информации телефонного анонима были заминированы.
Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции.
По их информации, около 22.30 работники милиции закончили обследовать указанные станции, не найдя ничего подозрительного.
"Сейчас метрополитен работает в штатном режиме", - сказали в милиции.
Как сообщалось ранее, станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" вновь закрыли из-за "взрывчатки". В милиции в очередной раз сообщили о телефонном "минировании" станций.
Станции работали только на выход для эвакуации пассажиров. На вход и пересадку они не работали.
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