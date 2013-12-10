Милиция опять не обнаружила взрывчатку в "заминированных" станциях метро

Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции.

По их информации, около 22.30 работники милиции закончили обследовать указанные станции, не найдя ничего подозрительного.

"Сейчас метрополитен работает в штатном режиме", - сказали в милиции.

Как сообщалось ранее, станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" вновь закрыли из-за "взрывчатки". В милиции в очередной раз сообщили о телефонном "минировании" станций.

Станции работали только на выход для эвакуации пассажиров. На вход и пересадку они не работали.