Кличко заявил, что оппозицию на круглый стол Кравчука никто не приглашал
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отмечает, что оппозиция не приглашена на инициированный экс-Президентом Леонидом Кравчуком круглый стол.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
По мнению Кличко, подобный круглый стол должен проходить, в частности, при участии представителей европейских стран.
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“Сегодня нам предлагают сесть за круглый стол. Некоторые предложения раздаются, что нужно садиться, и ни одного приглашения мы не получили. Ни где будет проводиться круглый стол, ни его время. Мы не получали. И уверен, что если круглый стол будет проходить, он должен быть организован с представительством европейских стран, в публичной плоскости, где мы можем говорить на те темы, которые тревожат украинцев”, - сказал Кличко.
Как известно, в 14.00 в Национальном дворце «Украина» начался круглый стол по обсуждению путей разрешения ситуации в государстве.