Задержанного адвоката активиста «Дорожного контроля» пытают - СМИ

Виктора Смолия, адвоката активиста «Дорожного контроля» Андрея Дзиндзи, перевезли из больницы обратно в изолятор временного содержания. Об этом «5 каналу» сообщил его защитник Сергей Лапутько.

По его словам, в СИЗО Смолия пытают - это подтверждают записи в журнале приема больных в больнице скорой помощи. Медики зафиксировали у задержанного кровоподтеки и гематомы на лице.

Как сообщал УНИАН, адвоката Смолия, который является защитником по делу журналиста интернет-издания «Дорожный контроль» Андрея Дзиндзи, задержали 9 декабря.

Смолий поехал в прокуратуру вместе с одним из активистов, которых избили 30 ноября на Майдане. После следственных действий адвокат зашел в управление УБОП к следователю, чтобы выяснить детали дела Дзиндзи.

«Он туда зашел в 15:02 и уже оттуда не выходил», - рассказал Кириенко. Как выяснили друзья и жена в УБОПе, адвоката задержали. «Ему инкриминируют покушение на жизнь судьи. По суду, который был над Дзиндзей», - сказал Кириенко. «Дорожный контроль» опровергает все обвинения против адвоката и считает такие действия МВД попыткой оставить Андрея Дзиндзю без защиты, добавил Кириенко.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал для активиста общественной организации “Дорожный контроль” Дзиндзи меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца.

Такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль.

На улице более 5 тысяч митингующих с Майдана протестовали против такого решения суда.

Дзиндзю 5 декабря задержали сотрудники УБОПа. Его обвиняют в участии в столкновениях возле Администрации Президента 1 декабря. В частности, по данным «Свободы», ему инкриминируют похищение грейдера, с помощью которого неизвестные в масках пытались прорвать кордон правоохранителей.

В то же время коллеги журналиста утверждают, что он снимал репортаж на акции протеста и противоправных действий не совершал.

Вместе с Дзиндзей 5 декабря был задержан и его коллега Сергей Хаджинов, которого впоследствии отпустили. Он утверждает, что правоохранители их жестоко избили.