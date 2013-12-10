Бойцы "Тигра" вырвались из Василькова и двинулись на Киев

«Остальные спецподразделения "Тигр", разбросав людей, которые блокировали выезд из колледжа ВВС двинулись на Калиновку и на Одесскую трассу», - написал активист Владлен Сергиенко на своей странице в сети Facebook.

Напомним, утром 9 декабря часть бойцов спецподразделения "Тигр" прорвалась через оцепление активистов и двинулась в сторону Киева.

Активист Сергей Сабов сообщил, во время прорыва спецназовцы сбрасывали автомобили, которые блокировали дорогу, в кюветы.

От 4 декабря в Василькове активисты заблокировали выезды бойцам спецподразделения МВД из колледжа Национального авиационного университета.

Васильковцы насчитали более 20 автобусов с бойцами спецподразделения МВД, заехали во двор колледжа.

По материалам Тиждень