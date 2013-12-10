Беркут уничтожил блокпост митингующих на Лютеранской

Как сообщает Громадське.ТВ, в ряды митингующих проникли провокаторы, которые машут палками и применили в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Правоохранители щитами оттесняют митингующих с блокпоста в сторону баррикад, пишет Gazeta.ua

Палаточный городок митингующих, стоявший на ул.Лютеранской, уже уничтожен.

При этом неизвестные в штатском, находящиеся под защитой милиции, разбирают баррикады на улице. Они прячут свои лица от камер.

На месте событий был замечен руководитель киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

Как сообщает "Радио Свобода", силовики, которые пришли на угол Лютеранской и Банковой, изначально сначала были пассивными. В ВО "Свобода" сообщали, что несколько депутатов от Партии регионов, которые пришли к блокпосту, призывали их организовать митингующих и вернуться на Майдан Независимости. Однако народный депутат фракции "Свобода" Андрей Ильенко призывал собравшихся не отступать. После этого силовики пошли в наступление.

Как сообщает Тиждень.UA, раньше к баррикадам на Лютеранской приехали грузовые машины с военными номерами, а также строительный кран.

В то же время, по свидетельствам очевидцев, баррикады на углу улиц Шелковичой и Богомольца были уничтожены около 3.00.