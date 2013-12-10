СНБО: Штурма Майдана не будет

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович в ответ на вопрос, не означает ли такое большое количество спецназа милиции на лицах Киева подготовку к штурму зданий и баррикад, передают "Вести".

В то же время нардеп-"регионал" Олег Царев заявил, что большое количество людей в погонах в центре города - это рокировка подразделений "Беркут" и "Тигр". По его сведениям, власти не планируют штурм и ночью. Сейчас обсуждают планы, как провести переговоры с оппозицией.

"Но это произойдет не завтра. Может, позже", - сказал Царев.