СНБО: Штурма Майдана не будет
02:10, 10 декабря 2013Политика
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В СНБО сказали, что штурма Майдана не будет.
В СНБО сказали, что штурма Майдана не будет / Фото : Olga Chervakova
Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович в ответ на вопрос, не означает ли такое большое количество спецназа милиции на лицах Киева подготовку к штурму зданий и баррикад, передают "Вести".
В то же время нардеп-"регионал" Олег Царев заявил, что большое количество людей в погонах в центре города - это рокировка подразделений "Беркут" и "Тигр". По его сведениям, власти не планируют штурм и ночью. Сейчас обсуждают планы, как провести переговоры с оппозицией.
"Но это произойдет не завтра. Может, позже", - сказал Царев.
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