Баррозу провел разговор с Януковичем по поводу Евромайдана

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу провел телефонный разговор с Президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы подчеркнуть необходимость политического урегулирования нынешней напряженной ситуации в государстве путем диалога с оппозицией и гражданским обществом.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине

Баррозу напомнил о необходимости уважать гражданские свободы и проявить максимальную сдержанность. Он также объявил, что на этой неделе Киев посетит Высокий представитель ЕС и вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон, чтобы поддержать нахождение путей выхода из политического кризиса.

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Президент Баррозу также напомнил о том, что ЕС выступает за подписание Соглашения об ассоциации, включительно с положениями о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, как только будут выполнены необходимые условия.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, состоялся телефонный разговор Януковича с Баррозу. Во время разговора стороны обсудили вопрос текущего сотрудничества, внутриполитической ситуации в Украине и подходы к ее решению, говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.