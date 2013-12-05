Евромайдан от "Беркута" охраняют бывшие спецназовцы

На Евромайдане дежурят бывшие военные-спецназовцы и афганцы. Некоторые даже воевали в Чечне. Об этом сообщил комендант Петр, представившийся действующим военным капитаном из Севастополя. Он отметил, что находится в Киеве в отпуске.

По его словам, среди защитников Майдана уже составлен четкий план на случай агрессии со стороны правоохранителей, пишет "Сегодня".

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"Организация такая: у нас есть 4 группы. Первая - оборонительная. Ее прикрывает и наносит удар друга, которая должна обеспечивать адекватный ответ, если" Беркут "перейдет к решительным действиям", - рассказал он.

"Третья отвечает за безопасность условного центра. У нас есть свои люди - боевики. Четвертая группа должна выступить в случае прорыва. Они должны со всех флангов зажать" Беркут "в кольцо. Эта группа состоит из нескольких тысяч человек. У нас все рассчитано, в течение 50 минут все занимают свои позиции ", - заверил комендант Евромайдана.

По словам военного, к активному участию в акции его побудил увиденный разгон "Беркутом" студентов с Майдана.

"Приехал отдохнуть, вышли с другом посмотреть на Майдан и попали именно в эпицентр того, что происходило в ночь на субботу. Мы видели, как "Беркут" окружил людей и бил. Затем до утра мы с еще одним другом собирали людей возле Михайловской", - говорит митингующий.

"Моих - человек 500, а в принципе несколько тысяч. Мы постоянно в боевой форме, у нас проходят осмотры, тренировки. После того, что я увидел в ночь с пятницы на субботу, я обратился к своим друзьям, люди откликнулись. Охранять должны те, кто знает и имеет опыт. Мы открыты к любой помощи ", - говорит комендант.

Ранее сообщалось, что Захарченко запретил правоохранителям применять силу против митингующих.