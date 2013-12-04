Яценюк призвал поддержать активистов, задержание которых будет оспариваться в Апелляционном суде
22:37, 04 декабря 2013Политика
1054 0
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призвал поддержать активистов Евромайдана, в отношении которых в понедельник, 9 декабря, будут оспариваться решения судов в Апелляционном суде Киева.
пп
Об этом он сказал, выступая на митинге на Евромайдане.
Яценюк отметил, что делалось все для того, чтобы 9- х активистов взять на поруки, внести залог, но суды отказали в этом.
По теме: Милиция выбивает показания из парней, которых подозревают в провокациях под АП - защитник (видео)
Лидер сообщил, что представители оппозиции встретились с семьями задержанных - им предоставлено адвокатов и помощь.
По его словам, были поданы апелляционные жалобы на решения различных судов, которые взяли под стражу активистов Евромайдана.
Яценюк сообщил, что завтра по Киеву будут размещены фотографии и фамилии судей, которые принимали «неправомерные решения» в отношении активистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter