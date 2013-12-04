Яценюк призвал поддержать активистов, задержание которых будет оспариваться в Апелляционном суде

Об этом он сказал, выступая на митинге на Евромайдане.

Яценюк отметил, что делалось все для того, чтобы 9- х активистов взять на поруки, внести залог, но суды отказали в этом.

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Лидер сообщил, что представители оппозиции встретились с семьями задержанных - им предоставлено адвокатов и помощь.

По его словам, были поданы апелляционные жалобы на решения различных судов, которые взяли под стражу активистов Евромайдана.

Яценюк сообщил, что завтра по Киеву будут размещены фотографии и фамилии судей, которые принимали «неправомерные решения» в отношении активистов.