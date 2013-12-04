Завтра комитет ВР проведет экстренное заседание по задержанным на Банковой
21:52, 04 декабря 2013Политика
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На заседание приглашены омбудсмена.
В четверг, 5 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений проведет экстренное заседание: «О соблюдении прав лиц, задержанных за участие в акции протеста 1 декабря 2013 на ул. Банковой в Киеве».
Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Батькивщина», на заседание приглашены представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
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