В Харькове на Евромайдане проходит концерт «Рок за перемены»
20:42, 04 декабря 2013Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, на концерт, который проходит сейчас перед памятником Т.Шевченко, собрались несколько сотен людей, они заполнили площадку перед монументом.
Люди держат национальные флаги, флаги Европейского Союза и скандируют «Киев – Харьков – вместе», «Банду геть!»
Перед участниками харьковского Евромайдана выступают писатель Сергей Жадан и группы «Собаки в космосе», «Urbanistan», «Папа Карло», «Улица Курзу», «Достоевский FM», «Бандерас».
Участники харьковского Евромайдана требуют от украинской власти продолжить курс на евроинтеграцию Украины.
Трансляция концерта «Рок за перемены» проходит на сайте http://maidanua.org/live.
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