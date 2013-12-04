В Харькове на Евромайдане проходит концерт «Рок за перемены»

Как передает корреспондент УНИАН, на концерт, который проходит сейчас перед памятником Т.Шевченко, собрались несколько сотен людей, они заполнили площадку перед монументом.

Люди держат национальные флаги, флаги Европейского Союза и скандируют «Киев – Харьков – вместе», «Банду геть!» Перед участниками харьковского Евромайдана выступают писатель Сергей Жадан и группы «Собаки в космосе», «Urbanistan», «Папа Карло», «Улица Курзу», «Достоевский FM», «Бандерас». Участники харьковского Евромайдана требуют от украинской власти продолжить курс на евроинтеграцию Украины. Трансляция концерта «Рок за перемены» проходит на сайте http://maidanua.org/live.

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