Рыбак убежден, что Янукович не распустит парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак убежден, что Президент Виктор Янукович не будет распускать парламент.Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на брифинге.

“Я не вижу на сегодняшний день, что Рада будет распущена”, - заметил Рыбак.

По его словам, парламент нынешнего созыва, приняв евроинтеграционные законы, сделал больше для Украины, чем за предыдущие 10 лет.

При этом председатель ВР отметил, что именно это объединило нынешний парламент.

Рыбак подчеркнул, что необходимо найти и так решить вопрос, чтобы объединилось “общество, объединился Восток и Запад страны”.

“Нам здесь жить всем вместе. Мне, как председателю Верховной Рады, сегодня некуда ехать, нигде меня за рубежом и моих детей не ждут, поэтому я буду делать все, чтобы объединить парламент, чтобы объединилась Украина”, - сказал Рыбак.

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Он убежден, что за несколько дней политические силы в парламенте “найдут взаимопонимание”. “Я верю в это”, - прибавил Рыбак.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вчера, 3 декабря, не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления, внесенный оппозицией, об ответственности правительства, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

После этого оппозиционные лидеры заявили, что будут блокировать работу парламента.

Сегодня, 4 декабря, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

Сегодня, 4 декабря, лидер «Третьей украинской республики» Юрий Луценко выразил мнение, что Верховная Рада должна быть заблокирована вплоть до ее роспуска.

По словам Луценко, в настоящее время в отличие от ситуации в государстве в 2004 году “мы сегодня не имеем инструмента для изменений, у нас нет юридически определенных выборов для изменения ситуации”.

“И поэтому блокирование оппозицией Верховной Рады Украины чрезвычайно важное. Сегодня все три фракции парламентской оппозиции должны приложить максимум усилий для эффективного блокирования парламента вплоть до его роспуска”, - сказал Луценко.