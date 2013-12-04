Томенко: Парламент пока не будет работать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Мне кажется, что сегодня Президент должен принимать решение об отставке правительства, поскольку понятно, что пока мы не имеем здесь голосов. А без решения вопроса отставки Захарченко и отставки правительства, как мы понимаем, парламент не будет работать, и пока все остаются на своих позициях», - сказал Томенко.

В то же время народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов, отвечая на вопрос журналистов, проводятся ли какие-то консультации, заметил, что смысла в проведении консультаций нет.

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В свою очередь лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк пока вообще отказывается давать какие-либо комментарии.

Как сообщал УНИАН, ВР вчера, 3 декабря, не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления, внесенный оппозицией, об ответственности правительства, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

После этого оппозиционные лидеры заявили, что будут блокировать работу парламента