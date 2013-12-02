Янукович не принял отставку Левочкина

Об этом сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь украинского президента Дарка Чепак.

"Я действительно обратился в субботу с просьбой об отставке, она была отклонена. Сегодня моя основная задача — работать над урегулированием ситуации мирным путем и преодолением кризиса, другое — безответственно", — процитировала Чепак слова Левочкина.

Украинские СМИ со ссылкой на источник в АП ранее сообщили, что Левочкин подал в отставку. Причиной такого решения якобы стало его несогласие с разгоном акции в центре Киева.

Напомним, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.

Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.