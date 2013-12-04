В Польше новый стадион осветили в цвета украинского флага в поддержку Евромайдана (видео)

"Мы хотим поддержать наших соседей, с которыми совсем недавно организовывали Евро-2012. В связи с тревожной информацией, которая поступает к нам от украинцев, освещение арены будет выполнено в национальных цветах Украины. Это будет символом поддержки в этот трудный час для Украины", - заявил Адам Бурак, пресс-секретарь Муниципального стадиона, пишет ТСН.ua.

Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что судьба новой революции в Украине решится в ближайшие 48 часов.

Как сообщал УНИАН, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями. Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.