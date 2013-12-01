Украинцы в Варшаве провели акцию протеста против силового разгона Майдана (дополнено)

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась сегодня возле посольства Украины в Польше и продолжалась около двух часов. Среди участников пикета больше всего было студентов. Они держали в руках транспаранты и флаги Украины, Польши, Беларуси и Евросоюза.

Один из активистов варшавского Евромайдана Ростислав Крамар во время своего выступления призвал сделать все возможное, чтобы сменить власть в Украине уже сейчас, не дожидаясь 2015 года, потому что «потом может быть поздно».

Он остро раскритиковал силовой разгон демонстрантов в Киеве украинской властью, заявив, что историю Украины сегодня творят участники демонстраций за европейскую интеграцию Украины.

Протестная акция под посольством прошла без инцидентов.

Участники акции держали плакаты с надписями ”Мой дом не скраю, без Европы своей жизни не представляю”, ”Геть владу, влада вбиває”, ”Янукович не Украина. Мы не простим”, ”Мы в Европе, а родители в жо…е”, ”Банду геть!”. ”Нет власти бандитов”. ”Мы Украинцы - не можем быть спокойными”. ”Новый год с новым Президентом”, ”Яныка на Йолку”.

Один из участников держал тоже транспарант с рефреном известной песни украинской группы ”Мертвий півень”: ”Влада, як влада. Суцільні, курва, бандити”.

В акции приняли участие не только украинцы, но также поляки и белорусы, которые в своих выступлениях заявляли о поддержке акции граждан Украины за евроинтеграцию.

”Київ-Мінськ-Варшава – спільна справа”, - скандировали участники акции.

На организованном украинцами через социальную сеть facebook митинге выступил тоже известный польский диссидент и главный редактор одного из самых авторитетных в Польше ежедневных изданий Gazeta Wyborcza Адам Михник.

Он заявил о своей поддержке украинцев, которые протестуют за европейскую интеграцию, и пожелал, чтобы сбылись мечты украинцев о присоединении их государства к Евросоюзу.

”Пусть вам судьба способствует, пусть Бог помогает. Пусть живет свободная, счастливая и демократическая Украина в ЕС”, - сказал он.

Еще один из активистов Тарас Кравец заявил, что украинская власть отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и осмелилась на силовой разгон демонстрантов в Киеве по указке Москвы.

”Без Украины нет российской империи. Этот сценарий (событий) писался не в Киеве”, - сказал он, а участники акции закричали, что его подготовил Президент РФ Владимир Путин.

После этого участники начали скандировать ”Украина без Путина”.

Кравец также призывал к решительным действиям, заметив, что в ином случае Украина потеряет шанс сменить действующую власть.

”Если потеряем этот шанс, то выборов в 2015 году не будет”, - сказал он.

Участники митинга, среди которых были также взрослые с детьми, неоднократно встречали аплодисментами выступления активистов и выкрикивали: ”Слава Украине, Героям Слава” и ”Позор” для украинской власти.

Перед участниками акциями также выступил посол Украины в Варшаве, которые осудил применение силы против участников мирной акции в Киеве и заверил, что украинская власть в дальнейшем планирует работать ради евроинтеграции Украины.

Акцию украинцев активно освещать большинство самых известных польских телеканалов.

Активисты оценили количество участников акции от 1 до 1,2 тысяч человек.