Оппозиция просит власти КНР не проводить встречи с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«Президент улетел и делает вид, что ничего не происходит в стране. Мы обратились к КНР с просьбой не проводить встречи с Януковичем. И мы уже знаем, что уровень встреч для господина Президента в КНР понизили», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее лидеры оппозиции призвали Президента Януковича отменить свой визит в Китай в связи с политическим и экономическим кризисом в Украине, возникшим после того, как правительство 21 ноября отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине начались и продолжаются масштабные акции протеста граждан.

Вместе с тем 3 декабря Президент прибыл в Китай. В ходе государственного визита Януковича в КНР предусматриваются его переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах, встречи с руководством правительства и парламента страны. Также планируется посещение главой Украинского государства провинции Шэньси и его выступление на бизнес-форуме при участии представителей деловых кругов Украины и Китая.