В МВД обещают дать оценку действиям Корчинского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель министра МВД Виктор Дубовик.

«Мы дадим оценку действиям Корчинского», - сказал он, отвечая на вопрос, почему Корчинский до сих пор не задержан.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

Позднее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.