Несколько депутатов из фракции “Батькивщина” блокируют трибуну парламента

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время депутаты из фракции ВО “Свобода” собралась на своих рабочих местах и проводят совещание.

Читайте также: Рыбак публично выругался на заседании Рады (видео)

Депутаты из других фракций находятся на своих рабочих местах.

На рабочих местах народных депутатов из фракции “Батькивщина” размещены флажки Украины и ЕС.