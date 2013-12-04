Несколько депутатов из фракции “Батькивщина” блокируют трибуну парламента
09:57, 04 декабря 2013Политика
2443 0
Около 10 народных депутатов из фракции “Батькивщина” блокируют трибуну парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время депутаты из фракции ВО “Свобода” собралась на своих рабочих местах и проводят совещание.
Читайте также: Рыбак публично выругался на заседании Рады (видео)
Депутаты из других фракций находятся на своих рабочих местах.
На рабочих местах народных депутатов из фракции “Батькивщина” размещены флажки Украины и ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter