На Майдане Незалежности митингуют уже несколько тысяч человек

09:36, 04 декабря 2013
Политика
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Утром на Майдане Незалежности в Киеве уже собрались несколько тысяч протестующих, сейчас к ним активно подтягиваются молодежь и студенчество.

На столичном Майдане начинают собираться люди

Как передает корреспондент УНИАН, утро началось с общей молитвы, которую со сцены провели несколько представителей разных церквей.

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Группы митингующих также следуют в сторону Кабинета министров, где на 10 часов назначено заседание правительства. Здание правительства находится в плотном окружении как сотрудников милиции, так и митингующих.

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