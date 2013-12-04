На Майдане Незалежности митингуют уже несколько тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, утро началось с общей молитвы, которую со сцены провели несколько представителей разных церквей.

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Группы митингующих также следуют в сторону Кабинета министров, где на 10 часов назначено заседание правительства. Здание правительства находится в плотном окружении как сотрудников милиции, так и митингующих.