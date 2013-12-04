Сейм Польши призвал украинские власти и оппозицию к незамедлительным переговорам

Об этом говорится в принятом сегодня заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

«Апеллируем к власти и оппозиции к немедленным переговорам для достижения согласия в деле европейской интеграции Украины», - говорится в принятом единогласно документе.

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Нижняя палата польского парламента выразила свою обеспокоенность последними событиями в Украине после того, как украинские власти отказались от подписания Соглашения об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Сейм осудил «неоправданное» применение силы против участников демонстрации за евроинтеграцию в Киеве и призвал украинские власти воздержаться от применения силы в будущем.

«Сейм Польши апеллирует к украинским властям относиться с уважением к демократическим принципам, нормам государства права и суверенности народа, не применять никаких действий , которые могли бы привести к еще большему насилию и разрешать конфликты путем общественного диалога и к последовательному реформированию государства, согласно с европейскими стандартами», - отметили депутаты.

Парламентарии также призвали все силы Украины сохранять мирный характер демонстраций и выразили свою солидарность с участниками этих акций.

«Мы хотим заверить, что Польша сделает все, чтобы дверь в Европу оставалась для Украины открытой” , - отмечено в документе.

Кроме этого , польские депутаты выстули с призывом к парламентам других государств Европейского союза выступить с инициативами , направленными на укрепление гражданского общества в Украине .

«Визовые облегчения , стипендиальные программы для молодежи , культурные и научные обмены , поддержка неправительственных организаций - это мудрая инвестиция в наше общее европейское и украинское будущее» , - говорится в документе.