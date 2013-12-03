Оппозиция будет блокировать работу парламента - Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сообщил, что общеукраинская забаст

овка будет продолжаться с требованием отставки правительства и Президента.

Кошулинский считает, что парламенту сейчас нет смысла работать.

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По его мнению, сейчас даже нельзя делать каких-либо долговременных прогнозов, в частности, относительно того, когда начнется работа ВР, учитывая те события, которые происходят в стране.

“Я думаю, что нет смысла сюда даже возвращаться, в парламент. Имею в виду, будет заблокирован парламент”, - сказал Кошулинский и сообщил, что народные депутаты будут ночевать в Верховной Раде.