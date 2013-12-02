Коморовский призвал Януковича воздержаться от силового решения кризиса в Украине

23:57, 02 декабря 2013
Политика
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Президент Польши Бронислав Коморовский во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором Януковичем в понедельник вечером призвал его воздержаться от силового решения нынешней кризисной ситуации в стране.

Коморовский призвал искать решенния нынешнего кризиса без использования силы

Об этом сказал министр по международным вопросам канцелярии Президента Польши Яромир Соколовский польском агентству РАР.

«Президент Коморовский призвал искать решенния нынешнего кризиса без использования силы», - сказал он.

Соколовский отметил, что в раз говоре президенты также коснулись перспектив подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в контексте запланированного на ближайшее время выезда украинской делегации в Брюссель».

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Напомним,  массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.

Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.

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