Коморовский призвал Януковича воздержаться от силового решения кризиса в Украине

Об этом сказал министр по международным вопросам канцелярии Президента Польши Яромир Соколовский польском агентству РАР.

«Президент Коморовский призвал искать решенния нынешнего кризиса без использования силы», - сказал он.

Соколовский отметил, что в раз говоре президенты также коснулись перспектив подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в контексте запланированного на ближайшее время выезда украинской делегации в Брюссель».

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Напомним, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.

Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.