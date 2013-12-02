Янукович настаивает на соблюдении законов при проведении массовых акций

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость соблюдения всеми сторонами законов во время проведения массовых акций.«Я убежден в том, что любой, даже плохой, мир лучше любой лучшей войны», - сказал Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Когда мы говорим, что мы строим демократическое государство, демократическое общество, - а мы все граждане одной страны, - важно, чтобы участники этого общества и происходящих процессов соблюдали законы. Не имеет значение – будь то представители власти, правоохранительных органов, или участники этих акций. Все должны обязательно выполнять законы нашего государства», - сказал Янукович.

По словам главы государства, важно, чтобы акции имели мирный характер.

«Любое волеизъявление людей, любые акции - это подтверждает, что каждый человек имеет не только право, но и возможность выразить свою точку зрения. Но очень важно, чтобы эти акции всегда носили мирный характер», - подчеркнул Президент.

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Сообщается, что Янукович дал интервью тележурналистам Лидии Таран («Студия 1+1»), Елене Фроляк (телеканал ICTV), Анастасии Даугуле (телеканал «Интер») и Евгению Михину (телеканал «Украина»).

Напомним, после отказа правительства Николая Азарова от евроассоциации 21 ноября по всей Украине начались массовые акции протеста граждан. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона людей.

Акции протеста продолжаются.