Янукович настаивает на соблюдении законов при проведении массовых акций
Янукович убежден, что «любой, даже плохой, мир лучше любой лучшей войны»
Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость соблюдения всеми сторонами законов во время проведения массовых акций.«Я убежден в том, что любой, даже плохой, мир лучше любой лучшей войны», - сказал Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Когда мы говорим, что мы строим демократическое государство, демократическое общество, - а мы все граждане одной страны, - важно, чтобы участники этого общества и происходящих процессов соблюдали законы. Не имеет значение – будь то представители власти, правоохранительных органов, или участники этих акций. Все должны обязательно выполнять законы нашего государства», - сказал Янукович.
По словам главы государства, важно, чтобы акции имели мирный характер.
«Любое волеизъявление людей, любые акции - это подтверждает, что каждый человек имеет не только право, но и возможность выразить свою точку зрения. Но очень важно, чтобы эти акции всегда носили мирный характер», - подчеркнул Президент.
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Сообщается, что Янукович дал интервью тележурналистам Лидии Таран («Студия 1+1»), Елене Фроляк (телеканал ICTV), Анастасии Даугуле (телеканал «Интер») и Евгению Михину (телеканал «Украина»).
Напомним, после отказа правительства Николая Азарова от евроассоциации 21 ноября по всей Украине начались массовые акции протеста граждан. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона людей.
Акции протеста продолжаются.