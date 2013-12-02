Отношения Украины и США зависят от соблюдения Киевом гражданских свобод - Белый дом

”Мы призываем лидеров Украины уважать право своего народа на свободу слова и собраний. Это необходимо для здоровой демократии и уважения к всеобщим ценностям, от которого зависит партнерство США и Украины”, - сказал Карни, передает РИА «Новости».

”Насилие против мирных демонстрантов в субботу утром было неприемлемо. Мы знаем, что полиция с того момента обычно вела себя сдержанно”, - добавил он.

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При этом, по словам Карни, поступали сообщения, что журналисты подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов.

”Насилие и угрозы не должны присутствовать в сегодняшней Украине. Мы поддерживаем надежды украинского народа на создание процветающей европейской демократии”, - добавил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, евроинтеграция - наилучший путь для Украины, чтобы достичь экономического процветания.