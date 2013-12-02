Янукович: Придут выборы, и люди определятся, кого выбирать

Президент Украины Виктор Янукович призвал политиков не спешить и дождаться выборов, на которых люди определяться, кого выбирать.

Об этом Глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

«Я хотел вам сказать и обратиться к нашим гражданам, которые стоят по обе стороны этих баррикад. Мы с вами прожили очень непростой период времени. Мы прошли годы испытаний, и я за то, чтобы мы всегда делали из этого соответствующие выводы», - сказал Янукович.

Глава государства подчеркнул, что он за то, «чтобы мы становились мудрее, за то, чтобы в нашей стране не было незащищенных людей: чтобы всех защищал и закон, и государство».

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«Чтобы мы с вами всегда смотрели в наше общее будущее вместе, а об нашем будущем мы должны не просто думать, а много работать. Не драться. Драться - это ничего не даст», - подчеркнул Президент.

Он считает, что «нас должно объединять будущее наших детей и внуков».

«Поэтому я прошу всех, как говорится, политиков - не спешить. Они все еще молоды, и у них все еще впереди. Придут выборы. Люди определятся, кого выберут, так и будет. Так всегда было и должно быть, а сегодня нам нужно совместно защищать наши национальные интересы. Работать на людей», - заявил Президент.

Он также отметил, что если стремиться к европейским стандартам, нужно делать все только в рамках закона.

«Это принципы демократии. Поэтому я желаю нам мира, добра и единения. Пусть Господь нам помогает в этом», - сказал Янукович.