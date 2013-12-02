Сессию Донецкого облсовета не стали закрывать "ради оперативного реагирования"

Сегодняшняя внеочередная 26-я сессия Донецкого областного совета осталась открытой «для мобильного реагирования» на происшествия в стране, сообщил сегодня на пресс-конференции глава облсовета Андрей Федорук.

Он напомнил, что на внеочередной сессии депутаты обсудили нынешнюю сложную ситуацию в Украине, происходящие события в Киеве. Депутаты выразили поддержку Президенту Украины Виктору Януковичу и потребовали от правительства «сохранить территориальную целостность Украины, не допустить ее раскола, удержать конституционный строй в стране».

А для того, чтобы быстро реагировать на какие-то изменения в непростой для страны ситуации, депутатами и было принято решение о незакрытии сессии.

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«На сегодняшний день ситуация в стране накаленная. Поэтому, какие провокационные действия могут быть, мы предположить не можем. Но, еще раз мы говорим, что мы за законные решения вопросов, которые стоят на повестке дня, это первое, - объяснил глава облсовета, - И второе – незакрытие сессии Донецкого областного совета означает то, что мы будем постоянно следить за ситуацией, которая сегодня в Киеве, которая происходит в стране. И для мобильного реагирования на те замечания, или те поступки, или те происшествия, которые будут происходить в стране».

Федорук заверил, что «после того, как ситуация пойдет на спад, мы закроем сессию областного совета и перейдем к нормальному режиму работы».

Но пока, по словам главы Донецкого облсовета, заседания депутатов возможны в любой момент в зависимости от ситуации.