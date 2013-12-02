В Донецке митинговали за отставку Президента

В Донецке возле памятника Т. Шевченко сегодня прошел очередной митинг с требованием отставки Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 жителей города пришли на митинг с плакатами: "Донбасс, вставай!", "Донбасс, не молчи!", "Досить мріяти, пора діяти!", "Зека на нары!".

Среди участников акции присутствовали представители региональных организаций оппозиционных партий "Удар", "Батькивщина" и "Свобода".

Читайте также: Донецкий губернатор призвал жителей региона быть «надежной опорой Украине и Президенту»

Выступающие осудили "зверские действия власти против народа" и потребовали "наказать виновных в кровавом разгоне Евромайдана в Киеве".

Митингующие подчеркивали, что на сегодняшний день главное - "чтобы люди в Киеве видели, что Донецк их поддерживает".

В резолюции митинга участники акции потребовали отставки Президента и Кабинета министров Украины.

Следующий митинг в Донецке в поддержку евроинтеграции и митингующих в Киеве запланирован сегодня на 18.00.