КиевЭкспоПлаза готова разместить у себя митингующих

"Суббота и воскресенье большинство сотрудников нашего коллектива провели на площади. Мы , как и сотни тысяч киевлян просоединились к протесту против свертывания курса евроинтеграции Украины", - сообщил Колгатин.

"Мы увидели тысячи украинцев, приехавших из регионов поддержать акции протеста. Как и большинство киевлян мы не будем стоять в стороне. После разгона мирной демонстрации ночью, акционеры приняли решение помочь участникам демонстрации, предоставив площадь КиевЭкспоПлаза для размещения митингующих. С сегодняшнего дня мы организуем быт митингующих, питание, ночлег и отменяем часть мероприятий, планировавшихся на нашей площади. Просим прощения у наших партнеров за временные неудобства", - сказал он.

Колгатин подчеркнул , что все, кто нуждается в ночевке могут обращаться по телефону экспоцентра: (044) 461 99 21

Напомним, вчера, 1 декабря 2013 лидер движения «Киевляне прежде всего» Виктор Пилипишин сообщил газете «Вести», что он предоставляет помещение «КиевЭкспоПлаза» для размещения участников акции протеста.

Справка: " КиевЭкспоПлаза " - самый крупный в Украине выставочный центр. Его главным акционером является Виктор Пилипишин. Напомним, в 2004 году "КиевЭкспоПлаза" разместил на своей территории 7,5 тыс участников оранжевой революции.