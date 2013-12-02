Перед мэрией Одессы собрались два митинга, в поддержку и против Януковича

В Одессе на Думской площади перед мэрией собралось более 300 человек - сторонников и противников действующей в Украине власти.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 человек пришли поддержать президента Украины Виктора Януковича. Они держат плакаты: «Не допустим раскола Украины!», «Дети должны жить в мирное время!», «Нет – революции, да – миру!», «Боже, храни Президента», «Янукович, Одесса – с тобой!», «Боже, храни Януковича».

Приблизительно столько же людей пришли поддержать евроинтеграционный курс Украины. Они держат флаги Украины, Евросоюза и Одессы. У них в руках, в частности, плакат «Поддержал Януковича – сел на Титаник». Перед собравшимися выступили оппозиционные депутаты городского и областного советов.

Так, 1-й заместитель председателя областной организации "Батькивщина" Сергей Веселов и глава фракции партии «Фронт Змiн» в горсовете Александр Остапенко, призвали депутатов горсовета не голосовать за введение чрезвычайного положения в Одессе, а также - не принимать участие в сессии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, состоится внеочередная сессия Одесского горсовета.