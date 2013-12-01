В Одессе и Полтаве собирают внеочередные сессии советов

Секретарь Одесского городского совета, и. о. мэра Олег Брындак созывает на завтра, 2 декабря, внеочередную сессию.

Как сообщили УНИАН в управлении информации горсовета, сессия проводится на «основании обращения более чем одной трети депутатов от общего состава Одесского городского совета к и.о. городского головы, секретарю городского совета».

Заседание состоится в 15.00 в сессионном зале Одесского городского совета.

Внеочередной сессии рекомендована предварительная повестка дня: «Об обращении Одесского городского совета к народу, Президенту Украины и всем политическим силам страны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», по имеющейся у них информации, завтра «горсовет и облсовет хотят обратиться к Президенту, чтобы ввели чрезвычайное положение».

Как сообщал УНИАН, председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк созывает внеочередную сессию на завтра на 16.00 в сессионном зале областного совета - проспект Шевченко, 4. Повестка дня не уточняется.

На внеочередную сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране в понедельник соберется и Полтавский областной совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, сегодня председатель областного совета Иван Момот подписал распоряжение о созыве внеочередной девятнадцатой сессии областного совета шестого созыва.

Пленарное заседание сессии состоится 2 декабря в 12:00 в помещении областного совета (г. Полтава, ул. Октябрьская, 45).

На рассмотрение сессии предлагается внести вопрос «Об общественно-политической ситуации в стране».