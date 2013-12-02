В профильном комитете уверены, что ВР отправит правительство в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания.

“Проблем по отставке правительства нет”, - сказал он.

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По убеждению Жвании, постановление о недоверии правительству наберет намного больше, чем 226 голосов, которые необходимы для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии правительству.