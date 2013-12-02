В профильном комитете уверены, что ВР отправит правительство в отставку
15:01, 02 декабря 2013Политика
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В Верховной Раде не будет проблем с принятием решения об отставке правительства.
У ВР не будет проблем с принятием решения об отставке правительства, считает Жвания
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания.
“Проблем по отставке правительства нет”, - сказал он.
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По убеждению Жвании, постановление о недоверии правительству наберет намного больше, чем 226 голосов, которые необходимы для принятия решения.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии правительству.
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