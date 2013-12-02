Яценюк требует, чтобы Рада рассмотрела вопрос недоверия Кабмину завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в начале Согласительного совета руководителей фракций и комитетов парламента.

Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.

“Завтра сессия должна начаться с рассмотрения резолюции недоверия Кабинету министров и решения вопроса прекращения политических преследований”, - сказал он.

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Лидер “Свободы” Олег Тягнибок также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководителей МВД.

Лидер “УДАРа” Виталий Кличко добавил, что к ответственности должны быть привлечены все причастные к избиению студентов 30 ноября.

Кличко также потребовал отстранения от должности министра внутренних дел Виталия Захарченко и возбуждения против него уголовного производства.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, обращаясь к Яценюку, сказал, что “есть возможность обсудить этот вопрос”.

После этого лидеры оппозиции покинули Согласительный совет.

В комментарии журналистам Яценюк отметил, что тот, кто не будет поддерживать резолюцию о недоверии Кабмину, - поддерживает нынешние события, происходящие в стране.

“Если Партия регионов, и коммунисты, и внефракционные голосуют - у нас будут голоса за отставку правительства Азарова и Януковича”, - сказал он.