Комитет Рады сегодня рассмотрит постановление о недоверии правительству

Об этом сообщил член комитета, депутат фракции «Батькивщина» Руслан Князевич, сообщает сайт «Батькивщины».

По его словам, автором проекта постановления является председатель фракции «УДАР» Виталий Кличко, который лично будет докладывать этот документ на заседании комитета.

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Кроме того, как отметил Князевич, все народные депутаты от оппозиции, являющиеся членами комитета, поддержат проект постановления о недоверии правительству Азарова.

Представители СМИ могут аккредитоваться на заседание комитета через пресс-службу Верховной Рады.