Фракция ПР не буде голосовать за отставку Кабмина - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул: “Мы не видим оснований для того, чтобы голосовать за отставку правительства».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном голосовании в парламенте Украины за отставку министра внутренних дел Украины Виталия Захарченка, Ефремов сказал, что парламент может голосовать только за отставку правительства, но не может отправлять в отставку министра.

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«Там есть другая процедура», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в Киеве 30 ноября оппозиция требует завтра первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

Арсений Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководителей МВД.

Лидер “УДАРа” Виталий Кличко добавил, что к ответственности должны быть привлечены все причастные к избиению студентов 30 ноября.

Кличко также потребовал отстранения от должности министра внутренних дел Виталия Захарченко и возбуждения против него уголовного производства.