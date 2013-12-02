Фракция ПР не буде голосовать за отставку Кабмина - Ефремов
Фракция Партии регионов не будет голосовать за отставку правительства, а отправлять в отставку отдельного министра парламент не может
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
Он подчеркнул: “Мы не видим оснований для того, чтобы голосовать за отставку правительства».
Отвечая на вопрос журналистов о возможном голосовании в парламенте Украины за отставку министра внутренних дел Украины Виталия Захарченка, Ефремов сказал, что парламент может голосовать только за отставку правительства, но не может отправлять в отставку министра.
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«Там есть другая процедура», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в Киеве 30 ноября оппозиция требует завтра первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.
Арсений Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.
Лидер “Свободы” Олег Тягнибок также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководителей МВД.
Лидер “УДАРа” Виталий Кличко добавил, что к ответственности должны быть привлечены все причастные к избиению студентов 30 ноября.
Кличко также потребовал отстранения от должности министра внутренних дел Виталия Захарченко и возбуждения против него уголовного производства.