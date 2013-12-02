Донбасс будет защищать Президента – губернатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

«Президент избран законно, поэтому нет никаких сомнений, что Донбасс будет защищать свой выбор», - сказал губернатор.

«Законность и правопорядок я точно буду поддерживать, я за Конституцию Украины, за ее точное соблюдение», - подчеркнул Шишацкий.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября в стране проходят многочисленные акции протеста. В частности, протестующие требуют объявления импичмента Президенту Украины Виктору Януковичу, роспуска Верховной Рады Украины и отставки Кабинета министров Николая Азарова.