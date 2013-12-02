5 декабря в Донецке бесплатный тренинг для журналистов по экономической тематике
«Телекритика» приглашает!
5 декабря в Донецке состоится бесплатный тренинг для журналистов всех видов СМИ, освещающих экономическую тематику.
Темой тренинга будет: «Роль финансовой грамотности в подготовке журналистских материалов».
Спикер - Андрей Блинов ( бывший главный редактор журнала «Эксперт- Украина»).
Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения» Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) совместно с «Телекритикой».
Куратором программы выступает Национальный банк Украины .
Тренинг состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 114, помещение отделения АБ « Укргазбанк».
Регистрация на тренинг обязательна.
Контактное лицо по вопросам регистрации : Юлия Зелинская , 098-446-61-95 , zelin.tk @ gmail.com