5 декабря в Донецке бесплатный тренинг для журналистов по экономической тематике

12:39, 02 декабря 2013
Политика
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«Телекритика» приглашает!

5 декабря в Донецке состоится бесплатный тренинг для журналистов всех видов СМИ, освещающих экономическую тематику.

Темой тренинга будет: «Роль финансовой грамотности в подготовке журналистских материалов».

Спикер - Андрей Блинов ( бывший главный редактор журнала «Эксперт- Украина»).

Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения» Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) совместно с «Телекритикой».

Куратором программы выступает Национальный банк Украины .

Тренинг состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 114, помещение отделения АБ « Укргазбанк».

Регистрация на тренинг обязательна.

Контактное лицо по вопросам регистрации : Юлия Зелинская , 098-446-61-95 , zelin.tk @ gmail.com

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