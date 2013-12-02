5 декабря в Донецке бесплатный тренинг для журналистов по экономической тематике

«Телекритика» приглашает! 5 декабря в Донецке состоится бесплатный тренинг для журналистов всех видов СМИ, освещающих экономическую тематику. Темой тренинга будет: «Роль финансовой грамотности в подготовке журналистских материалов». Спикер - Андрей Блинов ( бывший главный редактор журнала «Эксперт- Украина»). Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения» Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) совместно с «Телекритикой». Куратором программы выступает Национальный банк Украины . Тренинг состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 114, помещение отделения АБ « Укргазбанк». Регистрация на тренинг обязательна. Контактное лицо по вопросам регистрации : Юлия Зелинская , 098-446-61-95 , zelin.tk @ gmail.com

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