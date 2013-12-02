МИД отозвал из Стамбула генконсула, который критиковал разгон Евромайдана

Об этом генконсул написал в Фейсбуке, процитировав сообщение от министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

«Сообщаю, что Ваша заграничная командировка на должности Генерального консула Украины в Стамбуле завершена. Прошу осуществить необходимые формальности и прибыть в Украину до 7 декабря этого года», - процитировал Яременко и написал: «Домой!!! Распаковать вещи и на Майдан!!! А дальше - искать работу!».

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Как сообщалось в СМИ, после жесткого разгона в субботу утром студенческой акции в поддержку евроинтеграции украинский дипломат написал в соцсети: «Мирную демонстрацию не разгоняли, а ликвидировали, предварительно окружив и лишив мирных граждан возможности спастись. Так действуют каратели и оккупанты, так действовали фашисты».