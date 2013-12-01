Министр МВД рассказал свою версию разгона Евромайдана (видео)

Как сообщает ТСН, на встрече были посол ЕС в стране Ян Томбински и посол США Джефри Пайетт.

Министерство внутренних дел распространило информацию по этой встрече, на которой глава впервые изложил свою версию событий.

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По словам Захарченко, официальные представители Евромайдана заверили в завершении своих акций, а на площади тем временем остались лица, которые мешали работе служб города.

"Официально сами организаторы этих акций заявили, и об этом говорит сейчас руководитель милиции, и мы об этом знаем, потому что все слышали и смотрели по тем событиям. С вечера заявили, что акции у них закончились, они расходятся. И группа лиц, которые остались на Майдане, им предложили перейти в любое другое место на территории города Киева, на любую площадь - хоть напротив, хоть на ту площадь, где сейчас они находятся и остальные. Но они на это не пошли", - говорит Захарченко.

Напомним, председатель киевской милиции Валерий Коряк взял на себя ответственность за силовой разгон Евромайдана ночью и заявил о готовности уйти в отставку.