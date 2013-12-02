Президент Польши созвал Совет нацбезопасности относительно ситуации в Украине

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.

"Главной темой заседания будут политически-стратегические выводы из украинского кризиса", - говорится в сообщении.

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Пресс-секретарь Президента Польши Йоанна Тшаска-Вечорек сказала УНИАН, что, по ее данным, Коморовский пока разговаривал на тему происходящего в Украине с главой Украинского государства Виктором Януковичем.

Как сообщал УНИАН, Коморовский ранее говорил, что представители польской власти и оппозиции на заседании RBN должны обсудить стратегию действий Польши относительно происходящего в Украине.

Он также говорил, что планирует обсудить ситуацию с Януковичем.

Сотни тысяч людей в Киеве и десятки тысяч в других городах Украины протестуют против отказа украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое должно было произойти на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.

Протесты усилились еще больше после силового разгона демонстрантов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября.