В КГГА подсчитали пострадавших в ходе вчерашних столкновений

10:03, 02 декабря 2013
Политика
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За прошедшие сутки (1 декабря) по состоянию на 24:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 165 травмированных участников акций протеста, проходивших в центре столицы.

Надання першої медичної допомоги потерпілому під час зіткнень біля Адміністрації Президента України в Києві, в неділю, 1 грудня 2013 р.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента здравоохранения КГГА.

Из них госпитализировано 109 человек, говорится в сообщении.

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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

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