В КГГА подсчитали пострадавших в ходе вчерашних столкновений
10:03, 02 декабря 2013Политика
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За прошедшие сутки (1 декабря) по состоянию на 24:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 165 травмированных участников акций протеста, проходивших в центре столицы.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему во время столкновений возле АП в Киеве, в воскресенье, 1 декабря 2013
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента здравоохранения КГГА.
Из них госпитализировано 109 человек, говорится в сообщении.
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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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