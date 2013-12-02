В КГГА подсчитали пострадавших в ходе вчерашних столкновений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента здравоохранения КГГА.

Из них госпитализировано 109 человек, говорится в сообщении.

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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.