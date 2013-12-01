Во время столкновений на Банковой пострадали украинские и иностранные журналисты

В частности, разбили голову журналисту из Польши и оператору Euronews, пострадали журналист ”Украинской недели” Валерия Бурлакова и фотожурналист ”ЛигаБизнесИнформ” Александр Перевозник.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Также пострадал журналист ”Украинской правды” и Общественного ТВ Мустафа Найем и едва не пострадали фотокорр УП Дмитрий Ларин, Макс Левин из издания ”Лівий берег” и фотокорр Максим Кудимец.

Михайлина Скорик сообщила в Facebook: ”Журналисту из Польши разбили голову на Банковой – били до 10 раз, говорит он”.

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Найем в Facebook написал, что сам попал в ”полевой” медпункт на Банковой после удара по голове – ”наглотался газу, не сориентировался”, а еще пострадал оператор Euronews - его повезли с травмой головы: ”в крови, голова разбита, вырван ноготь”.

”Украинская неделя” сообщает, что его журналистка Валерия Бурлакова получила ранение во время столкновений возле Администрации Президента: «Одна из звукошумовых гранат разорвалась возле ее ног. Она получила ранение, сейчас находится в карете скорой помощи».

”Когда бойцы ”Беркута” начали оттеснять демонстрантов с Банковой, один из милиционеров попытался забрать камеру у фотографа Алексея Заклецкого”, - отмечает издание.

Кроме того, фотожурналист ”ЛигаБизнесИнформ” Александр Перевозник был избит работниками милиции во время освещения акции протеста на Банковой около 16 часов, сообщает его издание.

”Во время атаки бойцов ”Беркута” на демонстрантов с целью вытеснения с улицы Банковой, несколько бойцов спецназа били журналиста”, - пишет издание.

Как сообщил по телефону Перевозник, у него разбита голова и фотокамера. Кроме того, он наглотался слезоточивого газа.

По его словам, били 7-8 сотрудников ”Беркута”, а затем один из них поднял его и подвел к волонтерам-медикам, которые оказали первую медицинскую помощь.

Многоразовые предупреждения Перевозника о том, что он – журналист, не подействовали на сотрудников ”Беркута”.

А Макс Левин написал: ”Со мной все ок. Прямо возле ноги взорвалась шумовая граната или взрывпакет. Разорвало джинсы, повредило боты. Нога с гематомами, сильный ушиб, но, вроде, без переломов. Если бы не трекинговые боты Lowa, ногу бы разбило”, - и посоветовал надевать шлемы и ”крепкие боты” и ”крепкие перчатки”.

Фотокорреспондента УП Дмитрия Ларина тоже едва не избил ”Беркут”, но ему удалось вывернуться и скрыться в одном из домов рядом.

Фотокорр Максим Кудимец заявил: ”Попал на раздачу на Банковой. Беркутовцы не люди, это скоты. П...дили всех. На моих глазах просто стоящему фотокорру специально били по камере (разбили), а затем и по самому фотокорру. Я стоял просто подняв руки вверх. Подбегают ребята и один дубинкой по почкам хуяк! Кричит: на пол, сука. На пол, я сказал, мразь. Упал, а он начал по ногам добивать. Потом он переключился на оператора, который рядом лежал. Мне удалось убежать. Голова цела, камера цела…”.

Как известно, 1 декабря митингующие пришли в Администрацию Президента, а неизвестные привезли туда бульдозер. Демонстранты начали бросали в окружение ”Беркута” бутылки, дымовые шашки - те применили шумовые гранаты и слезоточивый газ и оттеснили людей, избивая ”всех без разбора”.

Пострадало довольно много людей, в ”скорую” обратились по меньшей мере 53 человека.

Оппозиция заявила, что штурм Администрации Президента устроили провокаторы.