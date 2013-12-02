Газпром потерял монополию на экспорт сжиженного газа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и Федеральный закон «Об экспорте газа», предусматривающие расширение состава субъектов экономической деятельности, которым предоставляется право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии.

Согласно закону, право на экспорт СПГ, помимо Газпрома и его дочерних обществ, предоставляется также компаниям, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод.

По теме: Миллер: Газпром намерен занять 15% мирового рынка сжиженного газа

Экспортировать СПГ также смогут госкомпании, которые являются пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря. Доля участия государства в таких госкомпаниях должна составлять более 50%.

Таким образом, к экспорту СПГ, помимо Газпрома, могут быть допущены Роснефть и проект Ямал СПГ, который реализуется с участием НОВАТЭК.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа и поэтапно либерализировать его экспорт.

По словам Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6%.

21 июня Путин сообщил, что ожидаемое удвоение потребления сжиженного природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет России принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ.