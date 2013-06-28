Миллер: Газпром намерен занять 15% мирового рынка сжиженного газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на годовом собрании акционеров компании.

«Наша цель - занять около 15% мирового рынка сжиженного природного газа», - сказал Миллер.

По его словам, сейчас доля компании составляет 5%.

Миллер подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируется наибольший рост спроса на энергоресурсы. «Наращивать присутствие в АТР мы будем, прежде всего, за счет увеличения собственного производства сжиженного природного газа. СПГ позволяет продавать продукцию конечным потребителям без участия транзитных стран. Он также дает возможность маневрировать товарными объемами с целью использования выгод конъюнктуры и получения арбитражной прибыли на спотовом рынке», - сказал он.

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По словам Миллера, в 2012 году «Газпром» реализовал 22 партии СПГ объемом 1 млн 440 тыс. тонн.

Кроме того, Миллер добавил, что в прошлом году компания заключила контракты на поставки СПГ в Индию и Республику Корея. Так, например, договор на поставку в Индию предусматривает поставки российского СПГ в объеме 2,5 млн тонн в год в течение 20 лет и обеспечивает выход на один из наиболее динамично развивающихся рынков АТР, добавил он.

«СПГ как форма торговли и доставки углеводородного сырья не ограничивает нас рамками какого-либо одного региона. Так, например, малотоннажный СПГ может найти хороший спрос в Европе, где природный газ как моторное топливо получает новый импульс развития в результате ввода в ЕС ограничений на выбросы автомобильного транспорта. «Газпром» намерен расширять свое присутствие в сегменте газомоторного топлива и в Европе, и в Азии», - сказал Миллер.