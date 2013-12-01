Яценюк призывает западный мир ввести санкции против украинской власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Он отметил, что парламентская оппозиция обращается к западным партнерам, чтобы были введены санкции “против режима Януковича”, против “бандитов, которые сидят в Администрации Президента и правительстве”.

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Яценюк также заявил о необходимости уже сегодня начать забастовку на Майдане Незалежности и для этого использовать домики, которые там установлены председателем КГГА Александром Поповым.

Он также сообщил, что участники акции приглашены погреться в Дом профсоюзов и в Киевский городской совет.

Напомним, что после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста.