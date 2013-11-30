Активисты Евромайдана забаррикадировались на территории Михайловского собора (фото)

11:04, 30 ноября 2013
Политика
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Неподалеку стоят автобусы "Беркута".

Фото: Андрій Пишний

Сторонники евроинтеграции Украины, которых в ночь на субботу силой разогнали с Майдана, укрепляют позиции на территории Михайловского собора.

Фото: Андрій Пишний

Около 200 активистов Евромайдана находятся сейчас у Михайловского собора. Напротив стоят автобусы "беркутовцев".

Фото: Андрій Пишний
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