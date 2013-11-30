Активисты Евромайдана забаррикадировались на территории Михайловского собора (фото)

Сторонники евроинтеграции Украины, которых в ночь на субботу силой разогнали с Майдана, укрепляют позиции на территории Михайловского собора.

Около 200 активистов Евромайдана находятся сейчас у Михайловского собора. Напротив стоят автобусы "беркутовцев".