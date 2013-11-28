Молдова парафировала соглашение об ассоциации с ЕС

Несколько ранее такое соглашение парафировала и Грузия. Этот документ является основой для подписания соглашений об ассоциации с ЕС. Когда Грузия и Молдова могут подписать это соглашение, неизвестно, сообщает Радио Свобода.

Соглашение об ассоциации с ЕС дает возможность странам-подписантам теснее сотрудничать с Евросоюзом в экономическом плане в обмен на приведение законодательства к нормам ЕС.

Читайте также: Украина вместо торгов с ЕС должна взять пример с Молдовы - МИД Польши

Планировалось, что во время саммита «Восточного партнерства» Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Однако 21 ноября украинское правительство своим распоряжением приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации, объяснив это проблемами в экономике и необходимостью наладить отношения с Россией. После этого во многих украинских городах начались мирные акции в поддержку евроинтеграции.