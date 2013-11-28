ЕС готов обсуждать экономическую поддержку Украины – Квасневский

«ЕС готов серьезно говорить о экономической поддержке Украины», - сказал он отвечая на вопрос о том, на какие уступки готова идти европейская сторона в переговорах с Украиной.

Он подчеркнул, что сегодняшний вечер, последний шанс что-то изменить, поскольку уже завтра уже в 9.30 утра должна состоятся церемония подписания.

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«Сейчас последние минуты… Если что-то еще можно сделать, то это сегодня во время ужина глав делегаций», сказал Квасневский. При этом он обратил внимание, что в Вильнюс съехались все лидеры стран Евросоюза, в том числе Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, что, по словам Квасневского свидетельствует об огромной важности Украины для ЕС.

В тоже время он сказал, что пока не знает результатов встречи Президента Украины Януковича с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и председателем Европейского совета Германом ван Ромпейем. Он также высказал мнение, что речь шла о возможности изменения решения украинского правительства, чтобы не делать длительный перерыв, поскольку в ближайшие два года сначала ЕС, а потом Украина будут заняты выборами.